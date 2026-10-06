Внимание: Забраниха опасни маскировъчни костюми и аксесоари за Halloween

06.10.2026 09:36 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 14 минути | 1

Започна обявяването на различни по характер събития за Хелоуин, който се провежда на 31 октомври. В днешни дни той се свързва предимно с комерсиални партита, маскиране и събиране на лакомства, заради което търговският интерес към него расте. Затова от онлайн платформата „Ние, потребителите“ създадоха видео, в което показват конкретни рискови за здравето артикули, които попадат в най-често забраняваните групи опасни стоки за този празник.

Най-разпространената група опасни изделия за Хелоуин, са маскарадните костюми. В системата за ранно предупреждение за опасни нехранителни стоки Safety Gate най-новите спрени от продажба такива артикули са костюми за маскировка като вампир Halloween Cape with Hood Child и като вещица Witch Halloween Set.

Костюмът на вампир включва пелерина с черна качулка и червени елементи, филцова маска за очи и листове с временни татуировки. Рискът при него е свързан с наличието на дълги, функционални връзки със свободни краища в областта на врата, които могат да се заплетат по време на различни занимания на детето, което създава риск от задушаване. Продуктът не съответства на Директивата за безопасност на играчките, както и на европейските стандарти EN 71-1 и EN 14682. Баркодът е 5902362845426, като са засегнати всички партиди. Костюмът се е продавал през Amazon, обявите са премахнати, но не е изключено да се появи отново на други места за търговия.

Костюмът за маскировка на вещица Witch Halloween Set е изтеглен от крайните потребители заради съдържанието на шествалентен хром - измерена и стойност до 0,19 mg/kg. Химичното съединение е изключително токсично и канцерогенно, поради което може да предизвика алергични реакции и да причини рак. Костюмът е с бранд Primark, номер на модела 9624001 и баркод 5397323126261.

В списъка със забранени в последно време стоки за Хелоуин попада и черна LED маска за Хелоуин JUMI®, модел № H-871472 и баркод: 5900410871472. Спойките в продукта съдържат прекомерно количество олово (измерена стойност до 42,8% от теглото) и кадмий (измерена стойност до 0,113% от теглото), които представляват риск за околната среда. На човешкия организъм то може да причини алергични реакции и онкологични заболявания. Същият е проблемът и при пластмасов фенер с форма на призрак от бранд Festive, модел №: 53754101 и баркод: 7320011196497.

Аксесоари и бижута с мотиви за Хелоуин също са често забранявани артикули заради конструктивни рискове или вредни химични вещества. Така например е забранен продаван през TIKTOK SHOP пластмасов часовник-играчка с тематичен дизайн за празника. Той работи с батерии тип „копче“, но отделението за тях може лесно да се отвори без инструменти, което ги прави лесно достъпни. Ако детето постави батерия в устата си и я погълне, може да се стигне до увреждане на стомашно-чревния тракт и/или задавяне. Номерът на засегнатата партида е 240618, а на модела – 8653. Изделието не отговаря на изискванията на Директивата за безопасност на играчките и на европейския стандарт EN 62115. Изтеглени от пазара са и комплекти от колиета Halloween necklace set заради прекомерно количество кадмий - до 48% от теглото. Кадмият е вреден за човешкото здраве, тъй като се натрупва в организма, може да увреди бъбреците и костите и е възможно да причини рак.

„Не зная дали и занапред ще продължим да пътуваме на велосипед, за да опознаваме бита и душевността на българина, но по-важното е – докато въртим педалите към бъдещето в свят, залят с пластмасов блясък и евтини опасни стоки, да не изгубим по пътя изконните ценности на нашия народ, които са съхранили нацията ни през вековете на изпитания, чуждо владичество и социални обрати“, казва във видеото основателят на „Ние, потребителите“ Габриела Руменова до фигурата на големия български народопсихолог Иван Хаджийски, изобразен с колело, с което обикаля цяла България, за да събира материал за най-известното си произведение, "Бит и душевност на нашия народ".

"Ние потребителите"