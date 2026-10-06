Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 06.10.2026 г.

06.10.2026 10:03 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 61

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 05.09.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 06.10.2026

ОДМВР-Сливен

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 8 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Оказана е техническа помощ при един от сигналите.

Своевременно са ликвидирани 6 пожари, без да причинят преки щети, възникнали в сухи треви и отпадъци.

На 05.10.2026 г., в 11,02 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в гаражно помещение, намиращо се в сливенския квартал „Сини камъни“. Произшествието е ликвидирано от 1 екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадала е 42-годишен мъж. При ремонтиране на батерия за ел. тротинетка, същата се възпламенява и причинява обгаряния по косата на мъжа и вдишване на дим. По данни на ЦСМП - Сливен пострадалият ще бъде освободен за домашно лечение.