Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 06.10.2026 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН
И
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 05.09.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 06.10.2026
ОДМВР-Сливен
През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.
Пожарна безопасност и защита на населението
Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 8 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Оказана е техническа помощ при един от сигналите.
Своевременно са ликвидирани 6 пожари, без да причинят преки щети, възникнали в сухи треви и отпадъци.
На 05.10.2026 г., в 11,02 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в гаражно помещение, намиращо се в сливенския квартал „Сини камъни“. Произшествието е ликвидирано от 1 екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадала е 42-годишен мъж. При ремонтиране на батерия за ел. тротинетка, същата се възпламенява и причинява обгаряния по косата на мъжа и вдишване на дим. По данни на ЦСМП - Сливен пострадалият ще бъде освободен за домашно лечение.