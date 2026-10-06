06.10.2026 14:20 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 14 минути | 1

Ако на тази война не се сложи край навреме, тя ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да повишава риска дори от глобален конфликт, подчерта премиерът

Атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона е абсолютно недопустима. Това е грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на срещата с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.

По време на срещата Румен Радев посочи, че България провежда спасителна операция в изключителната икономическа зона на страната, на около 70 морски мили източно от Бяла, след като през нощта два търговски кораба са били атакувани с въздушни и морски дронове. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал. Българският ро-ро пътнически кораб DIOSCURIA, който се е намирал в района, е видял взрива и се е отправил към мястото на инцидента. Открити са преобърната лодка, три плота и спасителни жилетки, но към момента няма данни за открити оцелели.

Вторият атакуван кораб е получил поражения и на борда му е възникнал пожар. Екипажът е евакуиран. Двама ранени са транспортирани с плавателен съд на Военноморските сили към Варна, където са мобилизирани медицински екипи от Военноморската болница. Останалите души от екипажа се транспортират към брега с граничен патрулен катер и сред тях има турски и индийски граждани. Спасителната операция се ръководи от Морския спасителен координационен център – Варна. В нея участват Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и компетентните структури на морската администрация. Извършва се и наблюдение за евентуално замърсяване на морската среда.

„За нас най-важно като държава, която носи отговорност в своята изключителна икономическа зона, е здравето и животът на хората, независимо кой извършва плаване в тази зона. Ние сме длъжни да провеждаме аварийно-спасителни операции за търсене и спасяване“, подчерта още Румен Радев. Премиерът изтъкна, че поредният инцидент създава допълнителни рискове за корабоплаването в Черно море и води до допълнително повишаване на разходите и застрахователните рискове за морския транспорт.

„Ако на тази война не се сложи край навреме, тя ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да повишава риска дори от глобален конфликт. Виждаме, че се атакуват цивилни морски плавателни съдове.“, посочи Румен Радев.

Българските институции продължават да следят и друг повреден кораб, намиращ се на дрейф в Черно море, без екипаж и с отказала система за управление. При необходимост е създадена готовност за действия от страна на всички институции, с цел недопускане на заплаха за българския бряг. Издирването на екипажа на потъналия кораб продължава.

По време на срещата министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи, че бързоходен катер 213 от състава на Военноморските сили вече е прибрал двама ранени, които се превозват към Варна. Оттам те ще бъдат поети от медицински екипи от Военномедицинска академия във Варна. Два хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово пътуват към морска вертолетна авиобаза „Чайка“, откъдето, при необходимост, са в готовност да извършат полети над мястото на инцидента. Самолет Су-25 ще извърши разузнаване на района на инцидента за търсене на оцелели от екипажите на корабите.