06.10.2026 14:35 , Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)

Излъчване: ПГ по Механотехника | България | преди около 1 час | 60

В рамките на съвместната инициатива на клуб "Млади възрожденци" и клуб "Слово и общество", учениците отбелязаха историческото събитие по посрещане мощите на цар Самуил. Чрез преписване на паметни исторически извори и откъси за Самуиловата държава, учениците съживиха възрожденската традиция на преписвачите, почитайки паметта на един от най-великите български владетели.“