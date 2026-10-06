Областна администрация дари лек автомобил за нуждите на полицията в Сливен

06.10.2026 15:11 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 43 минути | 59

Заместник областният управител Димитър Величков връчи ключовете за лек автомобил „Ауди А8” на заместник-директора на ОДМВР-Сливен комисар Марио Климентов.

Дарението на лекия автомобил е по инициатива на областния управител на Сливен Михаил Кашеров и е част от сътрудничеството между институциите в работата по подобряване условията на труд на полицаите и повишаване на ефективността. Автомобилът ще бъде част от автопарка на областната дирекция и ще подпомогне ежедневната работа на оперативните екипи.

Заместник-директорът на ОДМВР-Сливен прие дарението от името на старши комисар Иван Русев. Той изказа благодарност към областния управител и неговия екип за инициативата и ангажираността му към работата на полицейските служители.