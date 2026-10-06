06.10.2026 15:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 16 минути | 1

Рискът свикването на КСНС да злоупотребено политически е голям и инцидентът в Черно море вече е обект на спекулации, посочи министър-председателят

Премиерът Румен Радев е информирал Европейската комисия и колегите си от Европейския съвет за инцидента в изключителната икономическа зона на България в Черно море, при който след атака с дронове един търговски кораб бе потопен, а друг бе обхванат от пожар. Това стана ясно от думите на министър-председателя Румен Радев пред журналисти днес.

Премиерът посочи, че към момента е невъзможно да се каже с точност от коя държава са дроновете, поразили търговските кораби близо до българския бряг. Запитан дали след подобна атака следва да бъде задействана хипотеза по договора на НАТО, Румен Радев припомни, че такива атаки е имало в Полша и в Румъния, като въпросите се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. „Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговорът, но въпросът е поставен и в ЕС, и пред НАТО“, каза Румен Радев.

Министър-председателят отново подчерта, че когато войната не бъде спряна навреме тя разширява териториалния си обхват, което е видно от ежедневните съобщения за дронове, поразили цели извън границите на Русия и Украйна.

На журналистически въпрос дали е необходимо свикването на Консултативен съвет за национална сигурност премиерът отбеляза, че това е решение на президента Йотова. Министър-председателят добави, че рискът свикването на КСНС да бъде политически злоупотребено е голям и случаят вече е обект на спекулации.

Румен Радев подчерта, че правителството се е задействало веднага за организирането на спасителна мисия и работи изключително оперативно. И Военноморските сили, и Военновъздушните сили, и Морският спасителен център в Варна, и Морска администрация, всички изпълняват стриктно и по най-бързия начин своите задължения“, заяви още министър-председателят.