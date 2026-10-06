06.10.2026 16:02 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 61

Ремонтът на булевард „Панайот Хитов“ в Сливен ще започне до края на октомври. Това съобщи кметът Стефан Радев в предаването „Сливен на фокус“ по телевизия Канал 6.

Проектът предвижда цялостно преасфалтиране и изграждане на нови тротоари в участъците, където все още не са подменени. Велоалеята ще бъде запазена, но сегашните бетонни ограничители ще бъдат сменени с колчета.

За 2027 година е планирано и разширението на улица „Георги Раковски“. Предвижда се изграждане на кръгово кръстовище в района на Новоселския мост, което ще свързва ул. „Раковски“, ул. „Елисавета Багряна“ и бул. „Христо Ботев“.

„Говорим за два големи проекта, които ще се слеят в едно цяло. Но ще ги изпълним последователно, тъй като бихме блокирали цялата северна част на града, ако тръгнем да ги изпълняваме едновременно“, обясни кметът.

Радев коментира и напредъка на проекта в квартал „Речица“. Около една трета от квартала вече е асфалтирана с първи слой, а почти навсякъде е приключила подготовката за полагането му.

„Надявам се до края на годината целият квартал да има поне един слой асфалт, но това зависи както от организацията на работата, така и от метеорологичните условия“, каза Радев.

Срокът за окончателното завършване е през следващата година, като кметът изрази очакване това да стане по-рано.

Продължава и благоустрояването на квартал „Комлука“. Асфалт вече е положен върху около половината от терена по протежението на улица „Асеновска“, а следващият етап обхваща най-горната му тераса. Изпълнението там е усложнено от голямата денивелация между отделните сгради, както и между входовете на една и съща сграда.

„Това е доста сложна инженерна задача“, посочи кметът и допълни, че работата напредва със сериозни темпове.

Напредват и отчуждителните процедури за бъдещата улица във вилната зона, която трябва да свърже Бургаско с Ичеренско шосе. Трасето засяга около 200 имота. За 45 от тях предстои да бъдат назначени оценки, а останалите са на различен етап.

В бюджета за 2027 г. ще бъдат заложени допълнителни средства за отчуждаване. Тогава трябва да започнат и процедурите за имотите по трасето от подстанция „Комуна изток“, което трябва да се свърже с бъдещата улица.

Радев коментира и сигналите за разкопани улици след аварии на ВиК. Той посочи, че съгласно Закона за устройство на територията отговорността за възстановяването на настилките е на дружеството, което поддържа съответната мрежа.

По думите му в Сливен и населените места от общината има невъзстановени участъци, затова отскоро Общината сама извършва необходимите ремонти, след което предявява разходите към ВиК оператора.

„Не можем да толерираме това до безкрайност, колкото и да е трудна икономическата ситуация за ВиК“, заяви кметът.

Проблем има и с начина, по който се възстановяват някои от разкопаните настилки. Такъв е случаят с участък на булевард „Стефан Стамболов“ под магазин „Дъга“, където след отстраняване на ВиК авария асфалтът впоследствие е пропаднал.

Радев обясни, че Общината многократно е настоявала изкопите да не се запълват с извадения при аварията материал, а със сух инертен материал, който да се уплътнява на пластове.

Кметът коментира и последствията от аварията през лятото в района на площад „17 януари“. По думите му благоустроените пространства около площада не са пострадали, но е засегнат около 100 квадратни метра асфалтиран участък в посока Батмиш, който все още не е възстановен.

Радев бе категоричен, че при щети вследствие на авария разходите за възстановяването са за сметка на оператора, който стопанисва съответната мрежа.