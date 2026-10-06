06.10.2026 17:57 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 57

Община Сливен събра носители на наградата „Аргира Жечкова“ от различни поколения по повод Международния ден на учителите – 5 октомври. Традиционната среща се състоя във фоайето на зала „Сливен“ и бе посветена на признателността към жените, оставили значим отпечатък в образованието и обществения живот на града.

Наградата „Аргира Жечкова“ се връчва на жена – учител и общественик, с доказани високи професионални качества и съществен принос за издигане престижа на учителската професия. През годините отличието се утвърди като едно от знаковите признания за учителския труд в Сливен.

Приветствие към присъстващите отправи заместник-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова. Тя подчерта, че Сливен има основание да се гордее с една по-различна и знакова награда сред отличията за педагози – тази, която носи името на Аргира Жечкова.

В знак на признателност към носителите на отличието Пепа Чиликова връчи поздравителен адрес от името на кмета Стефан Радев. В него градоначалникът подчертава, че наградата „Аргира Жечкова“ е не просто отличие, а признание за отдадеността, професионализма и силата на личния пример. „Зад всяко име, което е получило тази награда през годините, стои история на труд, знания, вдъхновение и грижа за младите хора“, посочва Стефан Радев. Той припомня, че името на Аргира Жечкова е свързано с просветата, с мисията на учителя и с убеждението, че образованието променя съдби и изгражда бъдещето на обществото.

„Именно затова носителите на тази награда продължават нейното дело – всеки по своя път, със своите знания и със своя личен пример“,отбелязва кметът. Стефан Радев изразява признателност към всички учители и просветители, с които Сливен има основание да се гордее, и подчертава ангажимента на Общината да продължи да подкрепя образованието и хората, които ежедневно работят за неговото развитие. „Нека тази среща бъде знак на уважение към всички вас – към настоящите и към предишните носители на наградата „Аргира Жечкова“! Вие сте част от една достойна традиция, която трябва да пазим и да предаваме на следващите поколения“, се посочва още в поздравителния адрес.

Празничната среща продължи с рецитал, посветен на уважението и преклонението към любимите учители, представен от Станимир Бъчваров от ППМГ „Добри Чинтулов“.

Поздрав към присъстващите отправи и Надя Абделхай Али от Клуба за поп и рок изпълнители „Ритъм“ при Военния клуб с ръководител Елена Пеева. Талантите Деян Димитров и Димитра Димитрова от клуб по спортни танци „Туида“ с треньор Йовита Пенчева, също се включиха в празничната програма.

Срещата завърши със стихотворението „Към родината“ на Атанас Далчев, изпълнено от един от носителите на наградата „Аргира Жечкова“ – Валентина Димитрова.

Така и тази година традиционната среща събра поколения учители, обединени от една обща мисия – да образоват, да възпитават и да оставят след себе си хора, които носят знанието и ценностите напред.