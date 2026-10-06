Сливен, кратки вечерни новини, 06.10.2026 г., вторник

06.10.2026 16:00 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 4 часа | 102

По повод Международния ден на учителите – 5 октомври, Община Сливен организира традиционна среща на носителите на наградата „Аргира Жечкова“.

До края на октомври ще започне ремонтът на булевард „Панайот Хитов“ в Сливен.

Такса битови отпадъци в община Сливен няма да бъде увеличавана, въпреки очакваното повишение на данъчните оценки на имотите.

Община Сливен се включи като партньор в проекта „Архитектурните забележителности на България“, организиран от онлайн списание „Daibau“.

Днес груповата работа „Виждам те“ ще се проведе по изключение във вторник, от 17:30 до 19:00 часа.

Децата и екипът на Детска градина „Радост“ в село Камен отбелязаха Международния ден на учителя с празнична програма, изпълнена с песни, стихотворения, усмивки и много настроение.

Заместник областният управител Димитър Величков връчи ключовете за лек автомобил „Ауди А8” на заместник-директора на ОДМВР-Сливен комисар Марио Климентов по инициатива на на областния управител на Сливен Михаил Кашеров и е част от сътрудничеството между институциите в работата по подобряване условията на труд на полицаите и повишаване на ефективността.