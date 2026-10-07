07.10.2026 09:26 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 11 минути | 1

За четвърта поредна година Общината организира безплатни тренировки по плуване за ученици от Сливен. Инициативата е част от програмата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Сливен.

Занятията започват на 12 октомври и ще се провеждат всеки работен ден по предварително изготвен график. Той ще бъде предоставен на училищата на територията на града, за да могат техните възпитаници да бъдат своевременно информирани и организирани.

При разпределянето на участниците е съобразена възрастта, класът и училището на децата. Предвидено е всяка група да провежда тренировките си всяка седмица в един и същи час и с един и същи треньор. По този начин се създават по-добри условия за последователност в подготовката и изграждане на устойчиви спортни навици.

В четвъртия етап на програмата ще се включат рекорден брой деца. Тази година те наброяват 432 деца от 11 училища, които ще тренират в общинския плувен басейн.

Тренировките са безплатни за учениците, като те ще заплащат единствено входната такса за ползване на спортното съоръжение.

Инициативата на МКБППМН съчетава спорт, движение и свободно време с възможност за децата да развиват дисциплина, постоянство и умения за работа в група. Провеждането ѝ за четвърта поредна година е още една стъпка към насърчаването на активния начин на живот сред учениците в Сливен.

Снимка: Internet