07.10.2026 09:27 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 61

На 5 октомври в Театър „Проф. Минко Балкански“ в Нова Загора беше представена „Книжката на Еми“ на детската писателка Стефка Данева.

В събитието се включиха деца от ДТФШ „Тракия Вижън“ с ръководител Ивета Митева и възпитаници на ДГ „Надежда“. С танци и изпълнения те превърнаха представянето в празник на детското творчество и въображение.

Стефка Данева подари книги с автограф на всички деца, участвали в събитието, както и на малките художници от клас „Изобразително изкуство“ към ОШИ „Илия Аврамов“. Техни рисунки са използвани като илюстрации в изданието.

„Книжката на Еми“ беше част и от празничното начало на учебната година. На 15 септември тя беше подарена от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева на всички първокласници в общината.

Срещата показа по интересен начин връзката между литературата, изобразителното изкуство и детското творчество, като постави най-малките в центъра на събитието.