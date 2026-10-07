НЧ „Напредък-2001“ – Нова Загора отбелязва своя 25 годишен юбилей

07.10.2026 10:09 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 40 минути | 29

На 7 октомври НЧ „Напредък-2001“ – Нова Загора ще отбележи своя 25-годишен юбилей с празнично събитие в театралния салон на НЧ „Д. П. Сивков-1870“.

За четвърт век читалището се утвърждава като част от културния живот на Нова Загора, давайки сцена за талант, творчество и различни артистични изяви.

Юбилейното честване ще събере самодейци, приятели и почитатели на читалищната дейност и ще припомни моменти от неговата история.

Събитието е част от празничната програма на Община Нова Загора по повод Петковден – празника на града.