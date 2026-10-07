Два детски спектакъла очакват публиката в Куклен театър – Сливен този уикенд

07.10.2026 10:20 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 30 минути | 25

Два спектакъла за най-малките зрители са включени в програмата на Куклен театър – Сливен през уикенда на 10 и 11 октомври.

На 10 октомври, събота, от 11:00 часа ще бъде представен спектакълът „Зайци Байци Любознайци“. Историята проследява любознателни зайчета, които откриват колко интересно може да бъде знанието, а постановката съчетава игри, предизвикателства и хумор.

На 11 октомври, неделя, от 11:00 часа сливенската сцена ще посрещне ДКТ „Георги Митев“ – Ямбол със спектакъла „Джуджето Дългоноско“. Приказката е посветена на различността, приятелството и смелостта човек да остане верен на себе си и е подходяща за деца над 4 години.

Билети могат да бъдат закупени на касата на театъра или чрез платформата Entase. Всички билети, закупени онлайн през платформата, са на промоционална цена от 5 евро.