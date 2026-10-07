Нова Загора влиза в най-празничната седмица за Петковден

07.10.2026 10:34 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 16 минути | 0

Празничната програма за Петковден в Нова Загора продължава от 8 до 14 октомври с театър, музика, фолклор, спортни прояви, научна конференция и официални чествания за празника на града.

На 8 октомври от 18:30 часа в НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ ще бъде представена постановката „Гостилница за мечти“ по книгата на Ники Шуманова. На следващата вечер от 20:00 часа в Градската градина ще се изявят DJ VERSUS – Даниел Генчев и STEPHAN GEE – Стефан Димитров.

Особено наситена ще бъде програмата на 10 октомври. От 9:00 часа започва тенис турнирът за смесени двойки „Петковден“, а от 9:30 часа ще се проведе съборът-надпяване „Загоре пее“ 2026. В 10:00 часа е началото на турнира по свободна борба „Драгия Чобанов“, а от 10:30 часа в Градския парк ще започне фестивалът „Фолклорна омая“. Вечерта от 18:30 часа на Градския площад ще има концерт на Симона Петрова – Мона.

На 11 октомври от 10:00 часа Градският площад ще бъде домакин на кръг от Държавното първенство по силов многобой.

На 12 октомври от 12:00 часа започва Международната научна конференция „100 години Исторически музей – Нова Загора: Перлата на Тракия“. Форумът ще продължи и на следващия ден.

На 13 октомври от 10:30 часа в Градската градина ще се проведе лекоатлетическият пробег „Петко Йорданов – Динко Ганчев“, а от 17:30 часа в Градската библиотека ще бъде представена книга на Пламена Антонова.

Кулминацията на програмата е на 14 октомври – Петковден. Денят ще започне в 9:00 часа с детски тенис турнир и празнична света литургия в храм „Св. Петка Търновска“.

От 11:00 часа на Градския площад ще се проведе общоградско честване и официална церемония с участието на Националната гвардейска част.

Празничната вечер ще продължи от 19:00 часа с концерт на Невена Цонева и DJ KG, а в 20:00 часа програмата ще завърши с празнични илюминации.