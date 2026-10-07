Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 07.10.2026 г.

07.10.2026 10:40 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 31 минути | 32

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 06.09.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 07.10.2026

ОДМВР-Сливен

Притежание на наркотични вещества са установили полицейски служители от РУ-Нова Загора при специализирана операция срещу наркоразпространението. На 6 октомври екипи от сектор „Криминална полиция“, участък „Кв. Шести“ и Зонално жандармерийско управление – Бургас са извършили проверка в жилище, обитавана от криминално проявен мъж на 40 години в град Нова Загора. Иззето е вещество, което при полевия тест е реагирало на хероин, както и други субстанции. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 10 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Оказана е техническа помощ при един от сигналите.

Един сигнал се е оказал недействителен.

Своевременно са ликвидирани 7 пожари, без да причинят преки щети, възникнали в сухи треви и отпадъци.

На 06.10.2026 г., в 09, 49 часа, в РСПБЗН - Нова Загора е получен сигнал за пожар в товарен автомобил „МАН“. Инцидентът е станал по време на движение в района на 261 км. от автомагистрала „Тракия“, в посока град Бургас. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Нова Загора и 1 екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Автомобилът е унищожен. Причината за възникване на пожара е техническа неизправност в ходовата част на товарния автомобил.