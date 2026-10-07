Община Сливен отличи педагози с наградите за учител и директор на годината

07.10.2026 11:54 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 30 минути | 2

Община Сливен отдаде почит на хората, които всеки ден изграждат бъдещето на децата – учителите и директорите. За трета поредна година Община Сливен връчи своите награди за „Учител на годината“ и „Директор на годината“ на официална церемония в зала „Сливен“, посветена на Международния ден на учителя. Отличията са учредени от Общината по повод Международния ден на учителя. Те са израз на признанието към професионализма, високите постижения и гражданския принос на учителите и директорите, както и към ролята им за развитието на образованието.

„За мен е радост и чест да бъдем заедно в зала „Сливен“, за да връчим за трета поредна година наградите на Община Сливен за учител и директор на годината. Благодаря на Съюза на работодателите в системата на образованието, които преди няколко години предложиха учредяването на тези отличия, с които да награждаваме нашите съграждани“, заяви кметът Стефан Радев пред присъстващите. Той подчерта, че значението на церемонията далеч надхвърля имената на отличените. По думите му тя е знак за отношението на местната власт и обществото към образованието и към труда на всички, които работят в тази сфера. „Важна е днешната церемония, която е израз на нашето отношение към образованието и към труда на всички, работещи в тази сфера. Много често, особено по време на избори, се споменава думата „приоритети“, но приоритет е това, което наистина е важно за теб. В образователната система материалната база и това, което можем да подобрим в нея, са от голямо значение, но най-важното - сърцевината на образованието - си остават учителите и учениците“, заяви Стефан Радев. Кметът отбеляза, че всеки повод за благодарност към учителите и образователните дейци трябва да бъде използван, защото именно те имат ключова роля за развитието на младите хора и за бъдещето на обществото.

„Винаги съм казвал, че най-конвертируемата и възвръщаема инвестиция е тази в образованието и в развитието на младите хора. Тя се възвръща стократно и хилядократно напред в годините. Затова благодаря на всички, които се трудят нашите деца да получават по-добро образование и да имат по-добро бъдеще!“.

За 2026 г. наградата „Учител на годината на Община Сливен“ в предучилищното образование получи Мария Гемеджиева, учител в подготвителна група в ОУ „Юрий Гагарин“.

В началния етап отличията бяха присъдени на Йорданка Добрева, старши учител в ОУ „Димитър Петров“ и Йорданка Стефанова, старши учител в ОУ „Елисавета Багряна“.

В прогимназиалния етап наградата получи Дора Балъкчиева, старши учител по английски език в ОУ „Димитър Петров“.

За „Учител на годината на Община Сливен“ в гимназиален етап за 2026 г. бе избрана Ирена Николова, учител по професионална подготовка в СУ „Константин Константинов“.

С грамоти бяха отличени още Диана Петрова, учител по български език и литература в ОУ „Д-р Иван Селимински“; Силвия Китанова, старши учител по история и цивилизации в ОУ „Д-р Иван Селимински“; Светослав Георгиев, старши учител по история и география в ОУ „Димитър Петров“; инж. Ваня Тодорова Иванова, старши учител по „Човекът и природата“, химия и ООС, физика и астрономия в ОУ „Димитър Петров“; Пенка Кушкиева, учител по изобразително изкуство в ОУ „Юрий Гагарин“; Искра Косева, старши учител по математика, физика и астрономия в СУ „Константин Константинов“ и д-р Владимира Тенева, заместник-директор по учебната дейност в ОУ „Д-р Иван Селимински“.

При директорите наградата „Директор на годината в основното образование“ бе присъдена на Мадлена Георгиева, директор на ОУ „Найден Геров“ – с. Гавраилово.

За „Директор на годината в средното образование“ бе определена Мариана Милева, директор на ППМГ „Добри Чинтулов“.

Грамота получи Диана Кънева, директор на СУ „Йордан Йовков“, също номинирана за директор на годината в средното образование. По повод Международния ден на учителя тя бе удостоена и със значка на Община Сливен за проявен професионализъм и принос в развитието на образованието в Сливен.

Една от най-значимите награди на вечерта – „Сливен“ за цялостен принос в системата на образованието, бе присъдена на Ваня Иванова, старши учител в начален етап в НУ „Васил Левски“. Тя е посветила професионалния си път на обучението и възпитанието на децата, превръщайки учителската професия в свое призвание и мисия. Нейният труд е насочен към това учениците да израстват като личности, изпълнени със знания, увереност и устрем към бъдещето.

Специален гост на церемонията беше певицата Диана Дафова, която допринесе за празничната атмосфера и емоцията на вечерта.

С наградите Община Сливен за пореден път постави във фокуса хората, които не просто преподават знания, а възпитават поколения. Защото, както подчерта кметът Стефан Радев, инвестицията в образованието се връща многократно – в развитието на децата, в бъдещето на Сливен и в бъдещето на България.

Сред присъстващите в залата бяха още заместник-кметът Пепа Чиликова, общински съветници, бивши и настоящи директори, учители, експерти в сферата на образованието.