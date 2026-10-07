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Община Сливен отличи педагози с наградите за учител и директор на годината

, Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 30 минути | 2

Nagrajdavane

Община Сливен отдаде почит на хората, които всеки ден изграждат бъдещето на децата – учителите и директорите. За трета поредна година Община Сливен връчи своите награди за „Учител на годината“ и „Директор на годината“ на официална церемония в зала „Сливен“, посветена на Международния ден на учителя. Отличията са учредени от Общината по повод Международния ден на учителя. Те са израз на признанието към професионализма, високите постижения и гражданския принос на учителите и директорите, както и към ролята им за развитието на образованието.

„За мен е радост и чест да бъдем заедно в зала „Сливен“, за да връчим за трета поредна година наградите на Община Сливен за учител и директор на годината. Благодаря на Съюза на работодателите в системата на образованието, които преди няколко години предложиха учредяването на тези отличия, с които да награждаваме нашите съграждани“, заяви кметът Стефан Радев пред присъстващите. Той подчерта, че значението на церемонията далеч надхвърля имената на отличените. По думите му тя е знак за отношението на местната власт и обществото към образованието и към труда на всички, които работят в тази сфера. „Важна е днешната церемония, която е израз на нашето отношение към образованието и към труда на всички, работещи в тази сфера. Много често, особено по време на избори, се споменава думата „приоритети“, но приоритет е това, което наистина е важно за теб. В образователната система материалната база и това, което можем да подобрим в нея, са от голямо значение, но най-важното - сърцевината на образованието - си остават учителите и учениците“, заяви Стефан Радев. Кметът отбеляза, че всеки повод за благодарност към учителите и образователните дейци трябва да бъде използван, защото именно те имат ключова роля за развитието на младите хора и за бъдещето на обществото.

„Винаги съм казвал, че най-конвертируемата и възвръщаема инвестиция е тази в образованието и в развитието на младите хора. Тя се възвръща стократно и хилядократно напред в годините. Затова благодаря на всички, които се трудят нашите деца да получават по-добро образование и да имат по-добро бъдеще!“.

За 2026 г. наградата „Учител на годината на Община Сливен“ в предучилищното образование получи Мария Гемеджиева, учител в подготвителна група в ОУ „Юрий Гагарин“.

В началния етап отличията бяха присъдени на Йорданка Добрева, старши учител в ОУ „Димитър Петров“ и Йорданка Стефанова, старши учител в ОУ „Елисавета Багряна“.

В прогимназиалния етап наградата получи Дора Балъкчиева, старши учител по английски език в ОУ „Димитър Петров“.

За „Учител на годината на Община Сливен“ в гимназиален етап за 2026 г. бе избрана Ирена Николова, учител по професионална подготовка в СУ „Константин Константинов“.

С грамоти бяха отличени още Диана Петрова, учител по български език и литература в ОУ „Д-р Иван Селимински“; Силвия Китанова, старши учител по история и цивилизации в ОУ „Д-р Иван Селимински“; Светослав Георгиев, старши учител по история и география в ОУ „Димитър Петров“; инж. Ваня Тодорова Иванова, старши учител по „Човекът и природата“, химия и ООС, физика и астрономия в ОУ „Димитър Петров“; Пенка Кушкиева, учител по изобразително изкуство в ОУ „Юрий Гагарин“; Искра Косева, старши учител по математика, физика и астрономия в СУ „Константин Константинов“ и д-р Владимира Тенева, заместник-директор по учебната дейност в ОУ „Д-р Иван Селимински“.

При директорите наградата „Директор на годината в основното образование“ бе присъдена на Мадлена Георгиева, директор на ОУ „Найден Геров“ – с. Гавраилово.

За „Директор на годината в средното образование“ бе определена Мариана Милева, директор на ППМГ „Добри Чинтулов“.

Грамота получи Диана Кънева, директор на СУ „Йордан Йовков“, също номинирана за директор на годината в средното образование. По повод Международния ден на учителя тя бе удостоена и със значка на Община Сливен за проявен професионализъм и принос в развитието на образованието в Сливен.

Една от най-значимите награди на вечерта – „Сливен“ за цялостен принос в системата на образованието, бе присъдена на Ваня Иванова, старши учител в начален етап в НУ „Васил Левски“. Тя е посветила професионалния си път на обучението и възпитанието на децата, превръщайки учителската професия в свое призвание и мисия. Нейният труд е насочен към това учениците да израстват като личности, изпълнени със знания, увереност и устрем към бъдещето.

Специален гост на церемонията беше певицата Диана Дафова, която допринесе за празничната атмосфера и емоцията на вечерта.

С наградите Община Сливен за пореден път постави във фокуса хората, които не просто преподават знания, а възпитават поколения. Защото, както подчерта кметът Стефан Радев, инвестицията в образованието се връща многократно – в развитието на децата, в бъдещето на Сливен и в бъдещето на България.

Сред присъстващите в залата бяха още заместник-кметът Пепа Чиликова, общински съветници, бивши и настоящи директори, учители, експерти в сферата на образованието.

Снимки

Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane
Nagrajdavane

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