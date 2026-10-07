Ученици от 11 клас отбелязаха Националния празник на Германия с празнично видео

07.10.2026 12:28 , Николай Димитров (ГПЗЕ )

Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" | България | преди 10 минути | 3

По повод Националния празник на Федерална република Германия ученици от нашето училище се включиха в създаването на празнично видео, посветено на историята, културата и ценностите на германския народ.

С много ентусиазъм, творчество и вдъхновение те представиха интересни факти за Германия, нейните традиции, обичаи и културно наследство. Инициативата показа, че изучаването на немски език е много повече от усвояване на граматически правила и езикови конструкции. То е възможност за опознаване на една богата европейска култура и за изграждане на междукултурна компетентност. Чрез участието си в този проект учениците доказаха, че чуждоезиковото обучение създава мостове между народите, насърчава уважението към културното многообразие и възпитава европейски ценности.

Поздравяваме всички участници за достойното представяне и им пожелаваме да продължават с любопитство и вдъхновение да откриват света чрез немския език!