07.10.2026 12:30 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 17 минути | 0

Укрепването на отбранителните способности трябва да върви паралелно с усилията за дипломатическо решение на войната в Украйна, посочи премиерът

„Искам да поздравя служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. Отдавна се говори за големите злоупотреби и източването на Здравната каса. Наша задача е да работим така, че тези злоупотреби да бъдат разкривани и предотвратявани." Това заяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на Министерския съвет във връзка с акцията на прокуратурата и полицията в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, проведена в началото на седмицата.

Премиерът Румен Радев посочи, че ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. „Готови сме със Закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на Здравната каса. Работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация и в бюджета за следващата година залагаме увеличаване на техните заплати.“, подчерта министър-председателят.

Премиерът благодари на екипажа на българския кораб DIOSCURIA, както и на спасителните екипи на Военноморските сили, Военновъздушните сили, „Гранична полиция“, Морския спасителен център във Варна и на лекарските екипи за професионалните действия по оказване на помощ на бедстващите моряци в Черно море.

„Доказахме за пореден път, че за нас човешкият живот е висша ценност и че България разполага със способности за аварийно търсене и спасяване в нашата изключителна икономическа зона съгласно международните конвенции“, заяви Румен Радев.

По повод свикания от президента Йотова Консултативен съвет за национална сигурност премиерът подчерта, че темата за сигурността изисква хладнокръвие и трезва преценка. „Той не бива да се превръща в сцена за предизборна демагогия. Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка“, заяви премиерът.

Румен Радев подчерта, че изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство е сложен процес, който не може да бъде решен от днес за утре. „Изисква време, последователност, системност и значителни финансови средства“, посочи той.

Премиерът припомни, че още през 2023 г., по време на назначеното от него служебно правителство, министърът на отбраната Димитър Стоянов е заложил в Инвестиционната програма за модернизация на Българската армия придобиването на безпилотни летателни системи от висок клас, способни да осъществяват мониторинг на цялата изключителна икономическа зона на България. „Много правителства се изредиха след това и резултатът е абсолютно нищо – нула. Едва сега, отново под ръководството на министър Стоянов, е изготвен необходимият документ, който е изпратен до водещи световни компании, и вече сме стартирали процедура“, заяви Румен Радев.

Премиерът припомни и че през 2022 г., отново по инициатива на министъра на отбраната на служебния кабинет Димитър Стоянов, България се присъедини като една от първите държави към инициативата за Европейски въздушен щит. „Оттогава досега имаме един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T, който не е достатъчен за покриване на територията на страната. Затова едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още пет зенитно-ракетни комплекса“, каза премиерът.

Румен Радев добави и че очаква в рамките на седмици да има договор по въпроса, който да гарантира защитата на българското въздушно пространство и да допринесе за комплексните отбранителни способности на НАТО.

Премиерът подчерта, че укрепването на отбранителните способности трябва да върви паралелно с усилията за дипломатическо решение. „Убеден съм, че наливането на пари във войната и безкрайното превъоръжаване — защото тези системи трябва да се актуализират непрекъснато — е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. Това правителство ще продължи да работи в тази посока“, подчерта министър-председателят.