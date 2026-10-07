07.10.2026 14:15 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди около 1 час | 57

Известният автомобилен състезател Павел Жеков проведе обучение на водачите на автомобили от служебния автопарк на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“. Жеков е многократен шампион на България в различни автомобилни дисциплини и специалист по дефанзивно и безопасно шофиране.

Основният акцент в обучението му беше поставен върху превенцията на пътнотранспортни произшествия и изграждането на по-сигурни навици у водачите при различни ситуации на пътя. Бяха разгледани практически аспекти, свързани с оценката на риска, правилната реакция при опасни ситуации, безопасното спиране, поведението при поднасяне и аквапланинг, както и влиянието на стреса и концентрацията върху шофирането.

Важна част от обучението беше и икономичното управление на автомобилите – начините за намаляване на разхода на гориво и износването на основни консумативи, което допринася за по-ефективното използване на автопарка.

„Инициативата е част от грижата на лечебното заведение не само за сигурността на своите служители, но и за безопасността на пациентите и всички останали участници в движението“, коментира изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ – д-р Васислав Петров.