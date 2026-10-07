СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ С ЧЕТИРИ НОМИНАЦИИ ЗА „УЧИТЕЛ И ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“

Професионализмът, всеотдайността и приносът към образованието получиха заслужено признание. А за СУ „Йордан Йовков“ този празник беше още по-специален.
На 6 октомври 2026 г. в зала „Сливен“ се състоя тържествената церемония по връчването на наградите „Учител на годината на Община Сливен“ и „Директор на годината на Община Сливен“.
Събитието събра представители на образователната система в общината и се превърна в празник на хората, които с професионализъм, отдаденост и вдъхновение всеки ден работят за развитието на децата и младите хора.
Особена гордост за СУ „Йордан Йовков“ – Сливен е фактът, че четирима педагогически специалисти от училището бяха номинирани за престижните отличия:
Диана Кънева – директор на СУ „Йордан Йовков“;
Невелина Кикьова – заместник-директор и учител в начален етап по природни науки;
Мария Панова – главен учител в начален етап;
Димитър Желев – учител в гимназиален етап.
Номинациите са признание за професионалните постижения, инициативността и приноса на нашите колеги към развитието на образователната общност.
По време на церемонията четиримата номинирани бяха удостоени с грамоти от Община Сливен, с които бе засвидетелствано признание към тяхната работа и професионален принос.
За нас тези номинации са повод за гордост и удовлетворение. Те са доказателство за високия професионализъм на педагогическия екип на СУ „Йордан Йовков“ и за стремежа ни да създаваме качествена, вдъхновяваща и подкрепяща образователна среда.
Поздравяваме Диана Кънева, Невелина Кикьова, Мария Панова и Димитър Желев за достойното представяне на СУ „Йордан Йовков“!
Пожелаваме им още много успехи, признание и поводи за гордост!
Гордеем се с вас!