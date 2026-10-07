СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ С ЧЕТИРИ НОМИНАЦИИ ЗА „УЧИТЕЛ И ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“

07.10.2026 14:20 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 58

Професионализмът, всеотдайността и приносът към образованието получиха заслужено признание. А за СУ „Йордан Йовков“ този празник беше още по-специален.

На 6 октомври 2026 г. в зала „Сливен“ се състоя тържествената церемония по връчването на наградите „Учител на годината на Община Сливен“ и „Директор на годината на Община Сливен“.

Събитието събра представители на образователната система в общината и се превърна в празник на хората, които с професионализъм, отдаденост и вдъхновение всеки ден работят за развитието на децата и младите хора.

Особена гордост за СУ „Йордан Йовков“ – Сливен е фактът, че четирима педагогически специалисти от училището бяха номинирани за престижните отличия:

Диана Кънева – директор на СУ „Йордан Йовков“;

Невелина Кикьова – заместник-директор и учител в начален етап по природни науки;

Мария Панова – главен учител в начален етап;

Димитър Желев – учител в гимназиален етап.

Номинациите са признание за професионалните постижения, инициативността и приноса на нашите колеги към развитието на образователната общност.

По време на церемонията четиримата номинирани бяха удостоени с грамоти от Община Сливен, с които бе засвидетелствано признание към тяхната работа и професионален принос.

За нас тези номинации са повод за гордост и удовлетворение. Те са доказателство за високия професионализъм на педагогическия екип на СУ „Йордан Йовков“ и за стремежа ни да създаваме качествена, вдъхновяваща и подкрепяща образователна среда.

Поздравяваме Диана Кънева, Невелина Кикьова, Мария Панова и Димитър Желев за достойното представяне на СУ „Йордан Йовков“!

Пожелаваме им още много успехи, признание и поводи за гордост!

Гордеем се с вас!