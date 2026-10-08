ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДИРЕКТОРА НА СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ - СЛИВЕН

С гордост споделяме още едно значимо признание за СУ „Йордан Йовков“ – Сливен.
На тържествената церемония по повод връчването на наградите „Учител на годината на Община Сливен“ и „Директор на годината на Община Сливен“, състояла се на 6 октомври 2026 г. в зала „Сливен“, нашият директор Диана Кънева бе удостоена с Почетна значка на Община Сливен.
Високото отличие е признание за нейния професионализъм, отдаденост и принос към развитието на образованието и утвърждаването на СУ „Йордан Йовков“ като значима част от образователната общност на град Сливен.
За нас това отличие има особена стойност. То е признание за човек, който ежедневно носи отговорността да ръководи училището, да подкрепя учителите, да създава условия за професионално развитие и да отстоява интересите на своите ученици.
Под ръководството на Диана Кънева СУ „Йордан Йовков“ продължава да се развива като училище с ясни цели, активен училищен живот и стремеж към съвременно и качествено образование.
При получаването на отличието Диана Кънева сподели:
„Почетната значка на Община Сливен е не само лично признание, но и признание за целия екип на СУ „Йордан Йовков“. Защото зад успехите на всяка образователна институция стоят хората, които работят всеки ден с професионализъм, отговорност и сърце.“