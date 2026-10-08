ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДИРЕКТОРА НА СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ - СЛИВЕН

08.10.2026 11:42 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 28 минути | 36

С гордост споделяме още едно значимо признание за СУ „Йордан Йовков“ – Сливен.

На тържествената церемония по повод връчването на наградите „Учител на годината на Община Сливен“ и „Директор на годината на Община Сливен“, състояла се на 6 октомври 2026 г. в зала „Сливен“, нашият директор Диана Кънева бе удостоена с Почетна значка на Община Сливен.

Високото отличие е признание за нейния професионализъм, отдаденост и принос към развитието на образованието и утвърждаването на СУ „Йордан Йовков“ като значима част от образователната общност на град Сливен.

За нас това отличие има особена стойност. То е признание за човек, който ежедневно носи отговорността да ръководи училището, да подкрепя учителите, да създава условия за професионално развитие и да отстоява интересите на своите ученици.

Под ръководството на Диана Кънева СУ „Йордан Йовков“ продължава да се развива като училище с ясни цели, активен училищен живот и стремеж към съвременно и качествено образование.

При получаването на отличието Диана Кънева сподели:

„Почетната значка на Община Сливен е не само лично признание, но и признание за целия екип на СУ „Йордан Йовков“. Защото зад успехите на всяка образователна институция стоят хората, които работят всеки ден с професионализъм, отговорност и сърце.“