08.10.2026 12:33 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 68

Сектор „Пътна полиция” –Сливен продължава беседите в детски градини и училища по теми, касаещи пътната безопасност. Днес началникът на сектор „Пътна полиция” главен инспектор Илиян Николов и автоконтрольор Николай Загоров се срещнаха с децата от група „Мечо Пух” в детска градина „ Вержин и Хаик Папазян” в град Сливен. Те припомниха на малчуганите основните правила за безопасно придвижване, пресичане и управление на детски тротинетки и велосипеди. Децата показаха добри познания за сигналите на светофара и правилата за пресичане. Знанията бяха затвърдени с няколко практически игри, след което всяко дете имаше възможност да заеме мястото на пътните полицаи в служебния автомобил. Малчуганите се бяха подготвили и подариха картина на полицаите, в създаването на която е участвало всяко от деца.

Ръководството на детската градина в лицето на директора Виктория Андонова и учителите Радостина Иванова и Мария Николова връчиха благодарствен адрес на главен инспектор Илиян Николов за отзивчивостта и пожелание за здраве, кураж и сигурни дежурства.

Беседите са част от превантивната дейност по намаляване на пътния травматизъм и са приоритетни в дейността на сектор „Пътна полиция”- Сливен. Работата в детските градини и училищата е от съществено значение за израстването на децата като подготвени и отговорни участници в движението.

Беседите се провеждат както по предварителен график за учебната 2026/2027 година, така и по покана на ръководствата на учебните заведения.