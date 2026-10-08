138 проекта влизат в надпреварата за „Сайт на годината 2026“

08.10.2026 12:37 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 74

Стартира процесът по оценяване на кандидатурите от професионалното и младежко жури, а публиката може да избере своите фаворити чрез онлайн гласуване

София, 8 октомври 2026 г. 138 проекта участват в деветото издание на конкурса „Сайт на годината“ 2026 – платформа за представяне на български уеб и дигитални проекти, както и за обмен на идеи и добри практики в професионалната общност. След края на регистрацията започва и същинската надпревара – професионалното жури пристъпва към оценяване, а публиката вече може да разгледа кандидатурите и да подкрепи своите фаворити на сайта на конкурса до 29 октомври.

Най-голям интерес и брой заявки за участие тази година привличат категориите „Фирмен сайт“, „Продуктов сайт“, „Създатели на съдържание“ и „Корпоративен сайт“. Общо конкурсът включва 14 категории – от фирмени, корпоративни и продуктови сайтове и електронни магазини до онлайн услуги, мобилни приложения, подкасти, НПО и каузи, и други.

Оценяването на кандидатурите е поверено на 65 професионалисти от различни области на уеб и дигиталната индустрия. Всеки проект се разглежда комплексно по ключови аспекти като дизайн, програмиране, маркетинг и правно съответствие, въз основа на които се определят номинациите и победителите във всяка категория. В предварителната оценка участва и младежкото жури, чиято роля е да проверява разработките за съответствие с основните критерии на конкурса. Своят избор прави и публиката, а в категориите с безплатно участие именно нейният вот определя победителите.

„Изискванията към съвременните сайтове стават все по-високи и комплексни. Технологиите се развиват изключително бързо и дават нови възможности, но едновременно с това вдигат летвата пред създателите на дигитални продукти. Вече не говорим само за отделни характеристики на един сайт, а за цялостното дигитално преживяване и за способността му да отговаря на все по-различни потребителски очаквания. Част от тази промяна е и достъпността – създаването на уеб среда без излишни бариери, която може да бъде пълноценно използвана от възможно най-широк кръг хора, включително хора с увреждания“, коментира Жюстин Томс, основател на конкурса „Сайт на годината“.

Темата е особено актуална след влизането в сила на Европейския акт за достъпността. От 28 юни 2025 г. чрез него се въвеждат изисквания към определени продукти и услуги, включително електронната търговия и редица дигитални услуги, с цел те да бъдат по-достъпни за хората с увреждания. В контекста на въведените промени, „Сайт на годината“ 2026 за първи път включва този критерий при оценяването.

Освен победителите в 14-те конкурсни категории, ще бъдат връчени и специални отличия. Сред тях са „Агенция на годината“, „Women in Tech and Leadership“, „Добрата дума“, както и традиционната награда за принос към развитието на българската уеб среда.

Победителите в „Сайт на годината 2026“ ще бъдат обявени на официалната церемония по награждаване на 3 ноември 2026 г.

Конкурсът „Сайт на годината“ се организира от Фондация за активно развитие на уеб и е насочен към собственици и създатели на сайтове и дигитални проекти, разработени от български компании и екипи. Инициативата насърчава добрите практики, професионалните стандарти и развитието на дигиталната общност в България.

Партньори на конкурса са компаниите ePay.bg и JetHost.

Повече информация: bgweb.bg.