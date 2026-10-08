Здравното образование започва още от първи клас

08.10.2026 13:11 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 34 минути | 31

ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен въведе здравно образование за ученици от I до VII клас по Мярка за подкрепа „Профилактика и укрепване на здравето“. Изпълнението на дейностите по мярката са в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Община Сливен.

Първият час по програмата бе проведен с учениците от първи клас, които се запознаха с важни правила за личната хигиена и грижата за здравето.

В часа на класа първокласниците участваха в беседа с класните си ръководители на тема „Лична хигиена“, оцветиха тематични картинки и работиха с работни листове, посветени на чистотата на ръцете, тялото, облеклото и работното място в училище и у дома.

По достъпен и интересен за тях начин децата научиха защо добрата хигиена е важна част от ежедневието и как с малки, но постоянни навици могат да се грижат за своето здраве.

Предстои дейностите по програмата да продължат по график с учениците от всички класове, като темите и заниманията са съобразени с възрастта и потребностите им.