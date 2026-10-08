Сливен, кратки вечерни новини, 08.10.2026 г., четвъртък

08.10.2026 16:27 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 18 минути | 3

Сливен ще се включи в есенната кампания на инициативата „Капачки за бъдеще“ на 10 октомври от 10:00 до 14:00 часа на площад „Хаджи Димитър“.

Община Сливен ще организира информационна кампания в малките населени места, по време на която ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти чрез местните инициативни групи (МИГ).

Окръжна прокуратура Сливен протестира наложената от Окръжния съд мярка парична гаранция от 5 хиляди евро на турския шофьор, който помете три коли на автомагистрала "Тракия", следствие на което уби един и рани двама души.

Октомври ще бъде изпълнен с културни, спортни и обществени събития в Сливен по повод празника на града – Димитровден.

В Драматичен театър „Стефан Киров“ Сливен е представена изложбата „Антология на българския сценичен плакат“, част от програмата на Есенния театрален салон.

Делегация от Община Сливен посети побратимения германски град Гера по покана на неговия кмет Курт Даненберг.

Известният автомобилен състезател Павел Жеков проведе обучение на водачите на автомобили от служебния автопарк на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“.

Сливен ще бъде домакин на международния турнир по спортна акробатика „Стефка Спасова“, който ще се проведе от 9 до 11 октомври в спортна зала „Васил Левски“.