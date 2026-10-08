НОВА КНИГА В ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ

08.10.2026 16:46 , Мая Койчева (ПХГ )

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България | преди 22 минути | 1

Двама учители и 20 ученици от Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ поставиха началото на учебната година на остров Кипър – от 2 до 17 септември те участваха в мобилност по програма „Еразъм+“, в рамките на проект „Увеличаване на знанията – разширяване на хоризонтите“, номер 2025-1-BG01-KA122-VET-000314546, по КД-1, сектор „Професионално образование и обучение“. Докато пребиваваха на острова, учениците усвояваха знания и умения в сферата на туризма в реална работна среда.

Днес – три седмици след завръщането им, те споделиха своите впечатления от престоя си в Кипър, на страниците на нова електронна книга, която е публикувана на сайта на гимназията, на следния адрес:

https://read.bookcreator.com/NijBiCtE1eOUSGJ0qVgQ5zWFmXe2/E2irrSNlQLSDeWTzz3CWbQ