08.10.2026 17:14 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди около 1 час | 62

Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД утвърди днес на свое заседание избрания чрез конкурс от Министерството на здравеопазването нов Съвет на директорите. В тричленния състав се заменя д-р Златка Атанасова с Веселина Мутафчийска – представител на държавата. Другите двама членове на Съвета остават същите – д-р Васислав Петров, изпълнителен директор на болницата, и Ивайло Димитров – независим член и председател на Съвета на директорите.

Общото събрание гласува 3-годишен мандат на Съвета и нови показатели за бална оценка на управлението. Акционерите приеха и разработените от МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ Система за управление на корупционния риск и Кодекс за етично поведение.