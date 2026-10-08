С гордост споделяме още една добра новина от нашето училище

08.10.2026 18:26 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 16 минути | 2

На 6 октомври 2026 г. г-жа Йорданка Стефанова, старши учител в ОУ „Елисавета Багряна“, беше отличена с наградата „Учител на годината“ на Община Сливен в началния етап на образованието за 2026 г.

Това признание е заслужена оценка за професионализма, всеотдайността и любовта, с които г-жа Стефанова всеки ден работи с учениците си.

Гордеем се с успехите на нашите учители! Доброто образование започва от хората, които влагат знания, сърце и вдъхновение в своята работа.

Поздравяваме г-жа Стефанова и ѝ пожелаваме още много професионални успехи!

Наградата бе връчена на официална церемония в зала "Сливен" от кмета Стефан Радев по случай Международния ден на учителя - 5 октомври.