08.10.2026 19:43 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 20 минути | 2

Групата „С ум, сърце и ръце в математиката“ е място, където учениците от II А клас от ОУ "Елисавета Багряна" откриват математиката чрез игра, творчество, движение и практическа работа. Те решават интересни задачи, логически загадки и математически предизвикателства, като едновременно с това развиват уменията си за работа в екип.

Основните цели на групата са:

развитие на математическото мислене и логиката;

създаване на положително отношение и интерес към математиката;

насърчаване на ученето чрез практическа и творческа дейност;

развитие на уменията за работа в екип и взаимопомощ;

стимулиране на любопитството, наблюдателността и уменията за решаване на проблеми;

възможност всяко дете да открие, че математиката може да бъде забавна и увлекателна.

Мотото на групата:

„Мислим с ум, работим с ръце и успяваме със сърце!“

В едно от първите занимания учениците се включиха в играта „Живата числова редичка“. Всеки от тях получи карта с двуцифрено число, а задачата беше да се подредят от най-малкото към най-голямото число.

По време на играта децата сравняваха числата, като първо се ориентираха по десетиците, а когато те бяха еднакви – по единиците. След като застанаха в правилния ред, заедно провериха дали числовата редичка е вярна.

След това учениците се включиха и в индивидуално предизвикателство. Всеки получи лист с числата до 100, в който някои числа бяха „изчезнали“. С помощта на знанията си за последователността на числата те трябваше да ги открият и да ги запишат на правилното място.

Мисията е изпълнена – всички изгубени числа са намерени!

Така математиката се превръща в преживяване, в което мисленето, движението, играта и практическата работа вървят заедно.