Котел отбелязва 45 години от създаването на Пантеона на Георги Стойков Раковски

09.10.2026 09:21 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 44 минути | 62

На 10 октомври в Котел ще бъде отбелязана 45-годишнината от създаването на Пантеона на Георги Стойков Раковски и Музея на котленските възрожденци.

Честването ще започне в 16:00 часа в музейния комплекс.

Юбилейното събитие ще припомни историята на знаковото място, свързано с паметта за Георги Раковски и котленските възрожденци. Поводът ще бъде и израз на признателност към авторския колектив, създал комплекса, както и към хората, допринесли за неговото съхраняване и развитие през годините.

Организатор на честването е Исторически музей – Котел.