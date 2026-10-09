Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 09.10.2026 г.

09.10.2026 10:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 70

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 08.09.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 09.10.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Четири досъдебни производства са образувани за един ден при ежедневните действия, провеждани от сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен по установяване и задържане на лица, занимаващи се с производство, разпространение и притежаващи наркотични вещества. На 8 октомври полицейски екипи са извършили редица проверки на лица, превозни средства и частни адреси. За срок до 24 часа в поделението на РУ-Сливен са задържани четирима мъже с криминални прояви. Те са установени в хода на проверките на различни места в град Сливен, като в тях са намерени и иззети различни по вид и грамаж вещества, които са реагирали положително при тестовете за наркотици. В разкриването са участвали екипи на група „Патрулно-постова дейност“ и участък „Надежда“. Работата по случаите продължава от служители на сектор „Криминална полиция“ и отдел „Разследване“.

Нова Загора: Двама са задържани за кражба от търговски обект в град Нова Загора. Сигналът е получен на 8 октомври от собственика. По негови данни от обекта е извършена кражба на различен вид алкохол, като нанесената щета е в процес на установяване. След проведените незабавни издирвателни действия от служители на РУ-Нова Загора извършителите са установени. Те са от същото населено място, отведени са в РУ-Нова Загора и задържани за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

Притежание на наркотични вещества са установили криминалисти от участък „Кв. Шести“ към РУ-Нова Загора при проверка на лек автомобил. Превозното средство е спряно на 8 октомври, около 14,55 часа, в района на гробищния парк в град Нова Загора. Водачът е предал доброволно две пакетчета, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

20 килограма тютюн без акцизен бандерол са иззети от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Сливен и РУ-Нова Загора при операция по противодействие на незаконната търговия с тютюневи изделия. На 8 октомври в град Нова Загора полицейските служители са извършили проверка на 50-годишна жена от същото населено място. Тя доброволно е предала 20 кг. тютюн без бандерол. По случая е образувано бързо производство.

Котел: На 8 октомври в РУ-Котел е образувано досъдебно производство за управление на нерегистрирано моторно превозно средство. Проверката е извършена в района на път SLV 2021 /с. Пъдарево - с. Мокрен/. 21-годишен жител на село Градец е управлявал товарен автомобил „ЗИЛ 131“, който не е регистриран по надлежния ред.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.