09.10.2026 11:42 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 20 минути | 0

Община Сливен ще се присъедини към инициативата на Съвета на Европа за отбелязване на Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки.

Инициативата е израз на почит към донорите и техните семейства, както и на признателност към медицинските специалисти, които с професионализма и всеотдайността си участват в процеса на донорство и трансплантация.

В знак на подкрепа към каузата на 10 октомври колоните на сградата на Община Сливен ще бъдат осветени в зелено. Символичното осветяване ще бъде във времето от 19 до 21 ч.

Тази година Европейският ден на донорството преминава под мотото „Споделяме живот“, а кулминацията на европейските инициативи ще се състои на 10 октомври в Кипър.

С присъединяването си към инициативата Община Сливен отправя послание за солидарност, съпричастност и признателност към хората, които чрез даряването на органи, тъкани и клетки, дават шанс за живот на други хора.