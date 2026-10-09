Община Сливен ще се присъедини към инициативата на Съвета на Европа за отбелязване на Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки.
Инициативата е израз на почит към донорите и техните семейства, както и на признателност към медицинските специалисти, които с професионализма и всеотдайността си участват в процеса на донорство и трансплантация.
В знак на подкрепа към каузата на 10 октомври колоните на сградата на Община Сливен ще бъдат осветени в зелено. Символичното осветяване ще бъде във времето от 19 до 21 ч.
Тази година Европейският ден на донорството преминава под мотото „Споделяме живот“, а кулминацията на европейските инициативи ще се състои на 10 октомври в Кипър.
С присъединяването си към инициативата Община Сливен отправя послание за солидарност, съпричастност и признателност към хората, които чрез даряването на органи, тъкани и клетки, дават шанс за живот на други хора.