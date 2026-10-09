Сливен, кратки вечерни новини, 09.10.2026 г., петък

09.10.2026 16:15 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 31 минути | 40

Община Сливен ще се включи в инициативата на Съвета на Европа по повод Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки, който се отбелязва на 10 октомври като освети сградата в зелено.

Новият представител на УНИЦЕФ в България Мио Немото проведе преди дни първа официална среща с изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен д-р Васислав Петров.

Известният автомобилен състезател Павел Жеков проведе тази седмица специализирано обучение за водачите на автомобили от служебния автопарк на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен.

Спектакълът „Жабокът принц“ на Държавния куклен театър – Сливен получи две отличия на международния фестивал „Златна магнолия“ в Шанхай, Китай.

Симфониета Видин ще зарадва почитателите на класическата музика с концерта „Любовна магия 2“ на 2 ноември от 19:00 часа в читалище „Зора“.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД утвърди вчера новия състав на Съвета на директорите на лечебното заведение.