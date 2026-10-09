09.10.2026 15:20 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди около 1 час | 59

За четвърта поредна година сливенският клуб по акробатика „Стефан Данчев“ организира домакинството на Международния турнир по акробатика „Стефка Спасова“. Спортна зала „Васил Левски“ днес се изпълни с гости, спортисти и приятели на акробатиката за официалното откриване на надпреварата. В нея тази година участват 360 състезатели от 23 клуба от България, Полша, Турция и Молдова. Присъстващите поздрави един от треньорите на клуба домакин „Стефан Данчев“ – Виолета Бинева. Тя пожела успех на състезателите и се обърна с благодарност към Община Сливен за подкрепата и дългогодишното партньорство. Голямата отборна награда в четвъртото издание е осигурена от Община Сливен. Бинева благодари още на Министерството на младежта и спорта, както и на Българската федерация по спортна акробатика.

Специален гост на откриването беше заместник-кметът Пепа Чиликова, която пожела успех на всички състезатели и треньори. Тя връчи поздравителен адрес от името на кмета Стефан Радев. В него той откроява личността и спортните заслуги на покойната Стефка Спасова, чието име носи международният турнир. „Световен шампион от миналото и една от значимите фигури в историята не само на сливенската, а на цялата българска акробатика. Сливен е град с богати спортни традиции и винаги с гордост приема събития от такъв ранг, които допринасят за развитието на спорта и популяризират нашия град. Днешният турнир е доказателство за отдадеността и професионализма на спортен клуб „Стефан Данчев“, които вече четвърта поредна година събират на едно място едни от най-талантливите акробати от страната и чужбина“, пише в поздравлението от кмета. Той подчертава, че за Общината спортът и неговото развитие, създаването на подходящи условия за различни активности на малки и големи, ще остане сред приоритетите в програмата на ръководството. „Благодаря на всички, които с труда и усилията си направиха възможно провеждането на това престижно състезание! Нека този турнир бъде празник на спорта, приятелството и красотата на акробатиката! Добре дошли в Сливен!“.

Сред официалните гости бяха още председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, председателят на спортната комисия към местния парламент Пламен Крумов, първата световна шампионка по акробатика Калинка Лечева, генералният секретар на федерацията Недко Костадинов, директорът на Спортно училище „Димитър Рохов“ Лъчезар Дойчев и общинският експерт по спорта Силвия Никова.

Откриването бе съпроводено с изненади за официалните гости – подаръци в знак на признателност от клуба домакин и акробатично изпълнение от сливенските състезатели. След това в залата прозвуча националният химн, изпълнен от Добромира Стоянова от вокално студио „Усмивка“.

Кулминацията на състезанието ще бъде в неделя, 11 октомври, в деня на финалите и награждаването на най-добрите акробати.

Турнирът се организира от сливенския клуб по акробатика „Стефан Данчев“ със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по спортна акробатика и Община Сливен. В продължение на три дни зала „Васил Левски“ ще събере млади таланти, треньори и специалисти от четири държави, превръщайки турнира в празник на спортната акробатика и част от богатата програма на Сливен в навечерието на Димитровден.