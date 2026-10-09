Група по интереси „Математика, ура!“ Учител: Звезделина Георгиева

09.10.2026 18:03 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 17 минути | 5

Първото математическо приключение на учениците от I „б“ клас с ръководител г-жа Звезделина Георгиева

В заниманията по интереси „Математика, ура!“ първокласниците се срещнаха с любимата приказка „Дядо и ряпа“ и откриха математиката в света на приказните герои.

Чрез забавни задачи и игри децата се ориентираха в пространството, сравняваха и подреждаха, групираха, преброяваха и откриваха различни последователности.

Кой е пред дядото? Кой е зад него? Кой е най-голям и кой – най-малък? А как да помогнем на дядото да стигне до дома?

С много усмивки, любопитство и желание за игра нашите малки математици показаха, че математиката може да бъде истинско приключение!