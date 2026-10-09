09.10.2026 18:12 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 69

Група за занимания по интереси "Математическа вселена" е обширната територия на математиката със своите предизвикателства, логически загадки, творчество, практическа насоченост, работа в екип. Целите, които са поставени, са развитие на логическото мислене, усъвършенстване уменията за извършване на познатите аритметични действия и приложението на практика на наученото за различните геометрични фигури.

Потопени в необятния математически всемир, учениците от 4. а, 4. г и 4. д клас с ръководител Стела Георгиева, в първия час от своето математическо пътешествие изградиха жива окръжност, не се отказаха въпреки затрудненията при използване на новия чертожен инструмент - пергела. С удоволствие приеха предизвикателството и твориха с новоизучената геометрична фигура.