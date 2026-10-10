Сливен, кратки вечерни новини, 10.10.2026 г., събота

10.10.2026 15:59 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 24 минути | 1

Двудневен регионален форум "Сливен – бъдеще и инвестиции“ стартира днес, с който се поставя началото на дебат за привличане на капитали и справяне с обезлюдяването в региона.

Днес в Сливен се провежда поредното издание на фермерския пазар, който събира местни производители и предлага на жителите на града разнообразие от продукти.

На 10 октомври 2026 г., на площад „Хаджи Димитър“, в Сливен се проведе поредната кампания на „Клуб за бъдеще – Сливен“ за събиране на пластмасови капачки и алуминиеви кенчета.

Община Сливен ще се присъедини към инициативата на Съвета на Европа за отбелязване на Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки като освети сградата си тази вечер в зелено.

Съдебният медик д-р Пламена Динева, доктор по медицина, работи всеки четвъртък от 10:00 ч. до 14:00 ч. в „ДКЦ – Сливен“, на втория етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“.

В Сливен на 10 и 11 октомври ще се състои Тринадесетият национален фестивал на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов – Сливенски“.

Близо 83 млн. евро са предвидени за въвеждане на зелени технологии в микро-, малките и средните предприятия.