10.10.2026 16:55 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 49 минути | 57

В рамките на Националния календар за изяви на учениците през учебната 2026/2027 година, на 9 октомври се проведе иновативно и екологично занятие с учениците от трети клас. Инициативата е посветена на Европейската седмица на мобилността и Международния ден без автомобили. Мероприятието се проведе в квартал „Сини камъни“, а крайната точка, до която децата достигнаха беше църквата „Св. Петка“. По време на придвижването децата приложиха на практика своите знания по безопасност на движението, като правилно и съобразено с правилата пресичаха пешеходни пътеки и оживено кръстовище със светофар.

Акцентът на деня беше образователната игра „Еко-детективи“. Разделени на няколко екипа, третокласниците влязоха в ролята на истински изследователи на градската среда. Всяка група имаше важна мисия – да преброи различните участници в пътното движение: автомобили, велосипедисти и пешеходци. По време на инициативата децата получиха ценни знания за това как всекидневните ни избори влияят на градската среда.

Основната цел бе те от ранна възраст да развият екологично съзнание и да разберат, че придвижването без автомобил на кратки разстояния е изключително ценно за опазването на чистотата на въздуха в града.

Практическото занятие успешно съчета уроците по безопасно поведение на пътя с грижата за природата, оставяйки траен отпечатък в съзнанието на бъдещото поколение.