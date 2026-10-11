Да изпратим лятото с усмивка

В преследване на лятото се впуснаха седмокласниците в събота,10.10.26 г., и заедно със своите класни ръководители посетиха Созопол.
Там те проведоха един необичаен час на класа и разговаряха за живота, за бъдещите си планове, за мечтите , които се превръщат в реалност. Момчетата и момичетата споделиха своята увереност , че ще успеят, защото искат и могат.
Следващата спирка беше Музеят на невъзможното в град Бургас - едно необикновено място, в което илюзиите се преплитат с реалност, с лекота пътуваш във времето, разгадаваш загадки, забавляваш се и се учиш.
Денят беше невероятен - забавен и щур, мъдър и осмислен, закачлив и изпълнен с лятно настроение. Достойно и красиво изпращане на лятото!