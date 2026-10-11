Сливен, кратки вечерни новини, 11.10.2026 г., неделя

11.10.2026 16:21 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 144

Близо 80 млади шахматисти от повече от пет държави се очаква да участват в четвъртото издание на международния турнир „Димитър Карапчански“, който ще се състои от 16 до 18 октомври в хотел „Империя Фратели“ в Сливен.

Сградата на Община Сливен бе осветена в зелено в знак на почит към донорите и техните семейства.

Земетресение с магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Сливен на 11 октомври.

С изпълненията на Смесен хор „Седянка“ от Силистра приключи тринадесетото издание на Националния фестивал за източноправославна църковна музика „Николай Триандафилов – Сливенец“.

Пътен инцидент затрудни вчера движението по Подбалканския път Казанлък – Сливен в района на Мъглиж.

Стихове от ранните години на Радой Ралин прозвучаха в Сливен на мястото, където се предвижда да бъде изграден паметник на писателя и сатирика.

Приобщаващ спортен празник „Сливен спортува заедно“ ще се проведе на 17 октомври в парк „Юнак“ в Сливен.