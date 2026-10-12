Японски дипломат посети Жеравна и се запозна с културното наследство на селото

12.10.2026 10:04 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 29 минути | 43

Заместник-ръководителят на дипломатическата мисия на Япония в България Хидеаки Мачида посети Жеравна, където беше посрещнат от кмета на селото Васил Рещов и представители на Исторически музей – Котел, експозиции Жеравна.

По време на посещението си дипломатът разгледа къща музей „Сава Филаретов“, Художествена галерия „Христо Тодоров“ и църквата „Св. Николай“.

Гостът се запозна с историята на Жеравна, характерната възрожденска архитектура и културните традиции на населеното място.

В програмата беше включено и представяне на българския фолклор с участието на певческата група „Иван Кремов“ при НЧ „Единство“ – Жеравна.

Посещението даде възможност пред японския дипломат да бъдат представени културно-историческото наследство на Жеравна и живите фолклорни традиции на Котленския край.