Японски дипломат посети Жеравна и се запозна с културното наследство на селото

Заместник-ръководителят на дипломатическата мисия на Япония в България Хидеаки Мачида посети Жеравна, където беше посрещнат от кмета на селото Васил Рещов и представители на Исторически музей – Котел, експозиции Жеравна.
По време на посещението си дипломатът разгледа къща музей „Сава Филаретов“, Художествена галерия „Христо Тодоров“ и църквата „Св. Николай“.
Гостът се запозна с историята на Жеравна, характерната възрожденска архитектура и културните традиции на населеното място.
В програмата беше включено и представяне на българския фолклор с участието на певческата група „Иван Кремов“ при НЧ „Единство“ – Жеравна.
Посещението даде възможност пред японския дипломат да бъдат представени културно-историческото наследство на Жеравна и живите фолклорни традиции на Котленския край.