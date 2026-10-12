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Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Раковски

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 23 минути | 38

Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Раковски

С тържествено честване Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Стойков Раковски и Музея на котленските възрожденци. Мемориалният комплекс е сред знаковите обекти, изградени във връзка с националните чествания „1300 години България“.

Специални гости на юбилея бяха арх. Стоян Георгиев, проектант на площадното пространство пред Пантеона, и инж. Георги Дедов, бивш кмет на община Котел, който като млад специалист по геодезия е участвал в строителството. Двамата споделиха спомени за мащабната организация, работата на специалисти от различни части на тогавашния Сливенски окръг и осигуряването на строителни материали от страната.

Сред официалните гости бяха кметът на община Котел Коста Каранашев, изпълняващият функциите председател на Общинския съвет Владимир Мартинов и академик Детелина Дачева.

Историята на комплекса беше представена от музейните уредници Иван Пенчев и Мартин Динев и екскурзовода Детелина Стефанова. Те припомниха основните етапи от изграждането му и приноса на проектанти, строители, художници и музейни специалисти.

Първата копка е направена през април 1975 г. Проектът е разработен от „Главпроект“ – София под ръководството на арх. Димитър Кръстев, а главен конструктор е инж. Иван Розев. В строителството участват специалисти и работници от различни части на страната, както и жители на Котел, включили се с доброволен труд.

Експозиционният план на музейната част е подготвен от Върбан Върбанов, дългогодишен музеен уредник и изследовател на Котленското възраждане. Художествено-пространственото оформление е дело на колектив от художници, сред които Атанас Нейков.

На 10 октомври 1981 г. тленните останки на Георги Стойков Раковски са положени в Пантеона. В централната част на комплекса се намира саркофагът му, покрит с бронзово знаме и думите „Свобода или смърт“, а до него е разположена бронзовата скулптура „Пиета“ на Димитър Бойков.

По повод годишнината кметът Коста Каранашев отправи поздравителен адрес до екипа на Исторически музей – Котел, в който беше отбелязан приносът на създателите на комплекса и на поколенията музейни специалисти, работили за неговото съхраняване и популяризиране.

Празничната програма беше допълнена с поздрави от ученици от СУ „Георги Ст. Раковски“ и НУФИ „Филип Кутев“.

45 години след откриването си Пантеонът на Георги Стойков Раковски и Музеят на котленските възрожденци продължават да съхраняват паметта за личности, свързани с историята на Котел и българското Възраждане.

Снимки

Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Раковски
Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Раковски
Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Раковски
Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Раковски
Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Раковски
Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Раковски
Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Раковски

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