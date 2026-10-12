Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Раковски

12.10.2026 10:10 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 23 минути | 38

С тържествено честване Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Стойков Раковски и Музея на котленските възрожденци. Мемориалният комплекс е сред знаковите обекти, изградени във връзка с националните чествания „1300 години България“.

Специални гости на юбилея бяха арх. Стоян Георгиев, проектант на площадното пространство пред Пантеона, и инж. Георги Дедов, бивш кмет на община Котел, който като млад специалист по геодезия е участвал в строителството. Двамата споделиха спомени за мащабната организация, работата на специалисти от различни части на тогавашния Сливенски окръг и осигуряването на строителни материали от страната.

Сред официалните гости бяха кметът на община Котел Коста Каранашев, изпълняващият функциите председател на Общинския съвет Владимир Мартинов и академик Детелина Дачева.

Историята на комплекса беше представена от музейните уредници Иван Пенчев и Мартин Динев и екскурзовода Детелина Стефанова. Те припомниха основните етапи от изграждането му и приноса на проектанти, строители, художници и музейни специалисти.

Първата копка е направена през април 1975 г. Проектът е разработен от „Главпроект“ – София под ръководството на арх. Димитър Кръстев, а главен конструктор е инж. Иван Розев. В строителството участват специалисти и работници от различни части на страната, както и жители на Котел, включили се с доброволен труд.

Експозиционният план на музейната част е подготвен от Върбан Върбанов, дългогодишен музеен уредник и изследовател на Котленското възраждане. Художествено-пространственото оформление е дело на колектив от художници, сред които Атанас Нейков.

На 10 октомври 1981 г. тленните останки на Георги Стойков Раковски са положени в Пантеона. В централната част на комплекса се намира саркофагът му, покрит с бронзово знаме и думите „Свобода или смърт“, а до него е разположена бронзовата скулптура „Пиета“ на Димитър Бойков.

По повод годишнината кметът Коста Каранашев отправи поздравителен адрес до екипа на Исторически музей – Котел, в който беше отбелязан приносът на създателите на комплекса и на поколенията музейни специалисти, работили за неговото съхраняване и популяризиране.

Празничната програма беше допълнена с поздрави от ученици от СУ „Георги Ст. Раковски“ и НУФИ „Филип Кутев“.

45 години след откриването си Пантеонът на Георги Стойков Раковски и Музеят на котленските възрожденци продължават да съхраняват паметта за личности, свързани с историята на Котел и българското Възраждане.