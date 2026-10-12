Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 12.10.2026 г.

12.10.2026 10:29 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 26 минути | 39

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 09.09.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 12.10.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Криминалисти от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Сливен са задържали мъж на 50 години след получени сигнали за измама с фалшиви златни изделия. Заявленията са подадени в началото на миналата седмица. Неизвестен извършител е въвел в заблуждение служители в два търговски обекта, като им е продал позлатени изделия, на които им е предаден вид на златни. По данни на заявителите общата щета е на стойност около 1900 евро. След проведените издирвателни и процесуално-следствени действия полицейските служители установяват самоличността на мъжа. Той е на 50 години от град Сливен. Задържан е за 24 часа. Работата по образуваните досъдебни производства продължава.

Притежание на наркотици са установили полицейски служители от група „Патрулно-постова дейност“ и участък „Надежда“ към РУ-Сливен при ежедневния контрол и наблюдение на лица с криминални прояви. През почивните дни полицейски екипи са извършили проверки на лица и превозни средства в град Сливен. Установени са двама мъже на 20 и 23 години от същото населено място. В тях са намерени опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при тестовете за наркотици. Задържани са за 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Служители на РУ-Сливен са задържали мъж на 31 години за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, спрямо негов близък роднина. Сигналът е получен на 10 октомври в 16:30 часа. Образувано е досъдебно производство.

Нова Загора: Служители на РУ-Нова Загора работят по сигнал за взломна кражба от вендинг автомат за топли напитки. Сигналът е подаден на 10 октомври. Неизвестен извършител е взломил монетника на автомат, намиращ се в близост до зала за тържества в град Нова Загора. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

На 10 октомври, около 14,50, е получен сигнал за пътно произшествие на път ІІІ-662, между село Кортен и град Нова Загора. По първоначални данни лек автомобил „Ситроен“, управляван от жена на 43 години от град Бургас, при навлизане в насрещната пътна лента се е ударила в лек автомобил „Опел Астра“, управляван от мъж на 73 години от град Стара Загора. При произшествието са пострадали водачът на лекия автомобил „Опел“ и пътник в лекия автомобил „Ситроен“. Те са настанени за лечение в болнично заведение в град Сливен без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.