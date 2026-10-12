12.10.2026 10:29 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 26 минути | 32

Ръководството и екипа на една от най-разпознаваемите радио платформи FM+ изпрати благодарствено писмо до Община Сливен. То е във връзка с ежегодната кампания на българската медия, с фокус безопасността на децата, в която Общината се включва активно през последните години. Темата за високата скорост, зачестилите пътни инциденти и отговорността на шофьорите на пътя, все повече предизвиква общественото внимание, превръщайки се в един от водещите акценти на деня. „От името на Радио FM+ изказвам своята искрена благодарност към Община Сливен за подкрепата през годините при реализирането на кампанията „Убий скоростта, спаси дете“. Зад това послание стои една изключително важна кауза – всяко дете да се прибере у дома безопасно. Благодарение на Вашата ангажираност, успяхме да насочим общественото внимание към индивидуалната отговорност на всеки един от нас като част от обществото и към изборите, които могат да спасят човешки живот“, пише още директорът на радиото Васил Димитров.

Вече над 20 години амбицията на „Убий скоростта, спаси дете“ е да насочи вниманието на шофьорите и обществото към застрашителния брой пътни произшествия, чиито жертви са деца. В рамките на кампанията Община Сливен е сред активните институции в страната, които се включват в инициативата. През последните години освен стикери, бяха монтирани и постоянни информационни табели в близост до училища, на ключови кръстовища в големите градове. На тема пътна безопасност се реализираха и съвместни инициативи с детски градини и учебни заведения в различни градове на страната.

„Вашата подкрепа показа, че когато организации, институции, медии и партньори обединят усилията си, едно послание може да достигне до повече хора, да промени нагласи и да остави трайна следа. Благодаря Ви за доверието, съпричастността и споделената отговорност към безопасността на нашите деца“, пише още в изпратената благодарност от името на директора.

От началото досега кампанията активно подкрепят и известни български артисти, изпълнители и творци.