Сливен, кратки вечерни новини, 12.10.2026 г., понеделник

12.10.2026 16:02 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 49 минути | 61

Д-р Пламена Динева, доктор по медицина и специалист по съдебна медицина, приема пациенти всеки четвъртък от 10:00 до 14:00 ч. в „ДКЦ – Сливен“, разположен на втория етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“.

На 14 октомври 2026 г., дни преди празника на Сливен – Димитровден, в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ ще бъде открита гостуващата документална изложба „За свободата на един народ“.

Психологическо студио „KatrInside“ празнува две години от своето създаване, изпълнени с труд, вдъхновение и човечност.

Радио FM+ изпрати благодарствено писмо до Община Сливен за активното ѝ партньорство в ежегодната кампания „Убий скоростта, спаси дете“, насочена към повишаване на безопасността на децата на пътя.

По повод 12 октомври – Деня на българската община, областният управител на Сливен Михаил Кашеров отправи поздравителен адрес до кметовете, председателите на общинските съвети, общинските съветници и служителите в местното самоуправление в областта.

Земетресение с магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Сливен на 11 октомври.

Второ земетресение е регистрирано в България за по-малко от 24 часа, то е станало непосредствено след първото в района на Сливен вчера.