12.10.2026 14:49 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 27 минути | 43

Във връзка с изпълнението на проект BG-IDRU-1 „Повишаване на разбирането на риска от бедствия“, финансиран по Механизма за гражданска защита на Европейския съюз от ГДПБЗН- МВР, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен ще организира информационни събития в градовете Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

Инициативата е посветена на Международния ден за намаляване на риска от бедствия – 13 октомври, и има за цел да повиши информираността на гражданите относно природните и техногенните рискове, както и да насърчи подготовката за адекватни действия при възникване на бедствени ситуации.

По време на събитията гражданите ще имат възможност да се запознаят с практически съвети за правилно поведение преди, по време и след земетресения, силни бури и ядрени или радиационни аварии. Ще бъдат представени информационни брошури и обучителни материали, насочени към изграждането на култура на превенция и повишаването на индивидуалната и семейната готовност при бедствия.

Посетителите ще получат полезна информация за подготовката на семеен план за действие, съдържанието на раницата за бедствия и системите за ранно предупреждение и оповестяване.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен кани жителите и гостите на четирите общини да се включат в инициативата и да се запознаят с препоръките на специалистите за по-добра подготовка и защита при бедствия.

График на събитията:

гр. Сливен

Дата: 15.10.2026 г. /четвъртък/

Час: 15 часа

Място: „Областен информационен център“, бул. „Цар Освободител“ 1 /под Община Сливен/

гр. Нова Загора

Дата: 13.10.2026 г. /вторник/

Час: 10 часа

Място: Спортна зала „Младост“, пл. „Свобода“

гр. Котел

Дата: 13.10.2026 г. /вторник/

Час: 10 часа

Място: Пантеон на Георги Сава Раковски и Музея на „Котленските възрожденци“ на пл. „Възраждане“

гр. Твърдица

Дата: 14.10.2026 г. /сряда/

Час: 10 часа

Място: Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1914“, пл. „Свобода“

Подготвеността спасява животи! Познаването на рисковете и правилните действия при бедствия са важна стъпка към опазването на човешкия живот и здраве.

РДПБЗН-Сливен