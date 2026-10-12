Районно управление на полицията в Сливен с активна кампания за пътна безопасност

12.10.2026 14:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 26 минути | 50

Децата от детска градина „Божур” в град Сливен получиха грамоти за активност и знания от служители в Териториална полиция към РУ-Сливен. В петък малчуганите се срещнаха с полицейски инспектор Гергана Моллова и младши полицейски инспектор Гергана Йоргова, които запознаха децата с основните правила за движение, пресичане и с някои от важните пътни знаци. Децата участваха активно, като показаха много добри познания, затова как да се придвижват безопасно в града. Най-голям интерес предизвика служебният автомобил и възможността да седнат на мястото на полицаите.

Всички участници в беседата получиха грамоти, изработени от полицейските служители специално за случая, с които да благодарят на децата за отзивчивостта и усърдието, и с пожелания да бъдат внимателни и да спазват правилата.

Беседите са част от превантивната дейност по намаляване на пътния травматизъм и са приоритетни в дейността на РУ-Сливен. Те се провеждат както по предварителен график за учебната 2026/2027 година, така и по покана на ръководствата на учебните заведения.