Сливенският клуб „Стефан Данчев“ триумфира на международния турнир „Стефка Спасова“

12.10.2026 14:52 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 25 минути | 49

Пет първи, пет втори и седем трети места завоюваха състезателите на сливенския клуб по акробатика „Стефан Данчев“ в различните възрастови групи на Четвъртия международен турнир по спортна акробатика „Стефка Спасова“. Сливенските акробати се представиха впечатляващо сред конкуренцията на 23 отбора от България и чужбина. Успехът им е поредното доказателство за силната школа по спортна акробатика в Сливен и за традициите, които градът има в този атрактивен спорт. В международната надпревара в Града под Сините камъни тази година участваха 360 състезатели от 23 клуба от България, Полша, Турция и Молдова.

В дните на състезанието, от 9 до 11 октомври, сливенският тим отново успя да се открои сред останалите и завоюва голямата награда на турнира – отборната, осигурена от Община Сливен. Отличието бе връчено на сливенския тим на официална церемония на 11 октомври в зала „Васил Левски“ от заместник-кмета Пепа Чиликова. Тя поздрави всички състезатели, треньори, екипа на сливенския клуб по спортна акробатика и подчерта, че за пореден път Сливен има повод да се гордее с постиженията на своите спортисти.

Сливенските състезатели се наредиха на първо място сред всички участващи отбори, като успяха да постигнат и най-високите оценки в рамките на целия турнир.

Турнирът се организира от сливенския клуб по акробатика „Стефан Данчев“ със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по спортна акробатика и Община Сливен.