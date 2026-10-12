12.10.2026 15:36 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 66

Днес областният управител на област Сливен Михаил Кашеров посети Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ в село Сотиря. По време на посещението си той се включи пряко в учебния процес и влезе в ролята на ученик, за да се запознае отблизо с методите на преподаване, нивото на образование, както и с ежедневните проблеми и предизвикателства, пред които са изправени учителите и учениците.

В училището се обучават предимно деца от ромски произход и с нисък социален статус, което създава специфични трудности за преподавателския състав. Сред основните проблеми са нередовното посещение на учебните занятия от страна на децата и ниското ниво на усвояване на учебния материал.

Директорът на учебното заведение Женя Георгиева сподели пред областния управител, че една от най-големите трудности е крехката връзка с местната общност. Тя подчерта, че едва малка част от родителите посещават родителските срещи, което възпрепятства съвместните усилия за задържане на децата в класните стаи. Въпреки тези трудности директорът допълни, че училището е напълно модернизирано. То разполага с достатъчно кабинети за провеждане на качествено обучение, модерен STEM кабинет и столова.

По време на срещата бяха обсъдени и сериозни логистични и битови предизвикателства. Училището вече се помещава в две отделни сгради, след като децата от началния етап са настанени в изцяло нова сграда. Модерният корпус е изграден с финансиране от държавния бюджет и с помощ от Община Сливен. Разрастването на училищната база обаче поставя на дневен ред въпроса с повишените разходи и осигуряването на ефективно отопление преди настъпването на зимния сезон. Новата сграда е само на ток, другата сграда, в която се обучават децата от 5. до 7. клас, е на течно гориво, но не получават допълнителна помощ за отопление, защото в училището се обучават над 280 ученици.

В отговор на споделените трудности областният управител Михаил Кашеров пое конкретни ангажименти за съдействие и подкрепа:

Среща с общността: Той лично ще инициира и проведе среща с местната общност и родителите, за да разговаря с тях за ключовото значение на образованието и за необходимостта от редовно посещение на учебните занятия от децата.

Решаване на битовите проблеми: Областният управител ще съдейства активно за намиране на решение на проблема с отоплението на училището.

Топъл обяд: Г-н Кашеров се ангажира да проучи възможностите и да съдейства за подпомагането на осигуряването на топъл обяд за децата от началния етап, за да са обхванати всички в целодневно обучение.