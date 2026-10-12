Областният управител Михаил Кашеров проведе работна среща с районния мюфтия Сунай Рамадан

12.10.2026 17:05 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 61

Областният управител проведе работна среща с районния мюфтия Сунай Рамадан. По време на разговора мюфтията сподели своите основни приоритети, като подчерта, че ще работи активно за намаляване на напрежението в рамките на вероизповеданието и за запазване на добрия тон в отношенията с останалите религиозни общности в региона. Той пое ангажимент към социалните проблеми, пред които е изправена общността.

В рамките на срещата беше коментиран и дългогодишният проблем с водоснабдяването в квартал „Надежда“. Областният управител заяви, че е запознат със ситуацията и вече работи в посока на нейното разрешаване.

Михаил Кашеров ангажира районния мюфтия при констатиране на каквито и да е прояви или нарушения, свързани с етническо напрежение, веднага да го информира, за да бъдат предприети своевременни и адекватни мерки за действие.